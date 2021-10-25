Son dakika... 10 ülke büyükelçiliğinin açıklamasının ardından Erdoğan'dan ilk tepki
Son dakika gelişmesi... ABD dahil yabancı ülkelerin büyükelçiliklerinin, "Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz" açıklamasının ardından Ankara'dan ilk tepki geldi.
AA'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ABD'nin ve bazı ülkelerin Ankara büyükelçiliklerinin Viyana Sözleşmesinin 41. maddesine ilişkin yaptıkları açıklama, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından olumlu karşılandı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" ifadesini kullanmıştı.
Sözleşmeye ilişkin aynı ifadeleri Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de resmi hesaplarından paylaşmış ya da retweet etmişti.
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