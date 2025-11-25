Son Dakika... AKP'den Mazlum Abdi'ye 'İmralı' yanıtı: 11. Yargı Paketi'nin Meclis'e geleceği tarih belli oldu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan partisinin MKYK toplantısı sonrasında konuştu.

11. Yargı Paketi'ne ilişkin konuşan Çelik, "Yargı paketi tartışılan 'af' vesaire gibi konularla ilgili değil. Biliyorsunuz haziranda infaz düzenlemeleri ile ilgili bir düzenleme yapılmıştı belki onların güncellenmesi ile ilgili bir değerlendirme var. Son taslağı üzerinde çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Çelik, tarih hakkında ise, "Cuma günü falan Meclis Başkanlığı'na teslim edilecek. Ondan sonra da komisyona gelecek" şeklinde konuştu.

Pakette bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, sanal kumar, kutlama günlerinde taşkınlık çıkaranlar, trafikte yol kesenler, ağırlaştırılmış müebbet ve örgüt suçlarına yönelik düzenleme yer alıyor.

MAZLUM ABDİ YANITI

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Terör örgütü PKK'nin Suriye'deki çatı örgütü olan SDG'nin yöneticisi Mazlum Abdi'nin İmralı ziyareti yorumuna da yanıt verdi.

Çelik, şöyle konuştu:

"Biz retorik ile ilgilenmiyoruz. Şu kişi bu kişi açıklaması üzerine yorum yapmıyorum. Önemli olan işin mekaniğinin nereye gittiğidir. Biri Türkiye'nin hasmı değilim diyorsa bunu fiilen görmek istiyoruz. SDG PKK'nın Suriye koludur ve Türkiye için tehdit olmaktan çıkmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliği pazarlık kabul etmez, erteleme kabul etmez.

Cumhur İttifakı tam mutabakat içerisinde SDG'nin de silah bırakması gerektiğini belirtmiştir. Mesele hem bölgenin hem Türkiye'nin güvenliğidir. Her terör örgütü başka bir terör örgütünün doğumuna vesile oluyor. Türkiye olarak olumlu adımları da görüyoruz kötü yaklaşımları da görüyoruz. Her olumsuz adım cevabını alacaktır. Bir takım güçler terör örgütlerini vekil olarak kullanmaya son versin."

ABDİ 'İHTİYAÇ' DEMİŞTİ

Abdi, İmralı'ya giden heyet aracılığıyla Öcalan'ın kendilerinin de İmralı'ya gelmelerini istediğini öğrendiklerini ifade etmiş ve, "Biz de buna ihtiyaç duyuyoruz. Bu, hem sürece hem de Kuzey ve Doğu Suriye’deki sorunlarının çözümüne olumlu katkı sunacaktır" demişti.