Mazlum Abdi de İmralı yolcusu mu? 'Ziyarete ihtiyaç duyuyoruz'

24.11.2025 10:28:00
Haber Merkezi
Terör örgütü PKK'nin Suriye'deki çatı örgütü olan SDG'nin yöneticisi Mazlum Abdi, Öcalan'ı kendilerinin ziyaret etmesinin de "süreç" için katkı sunacağını söyledi.

İktidarın "Terörsüz Türkiye" adı altında başlattığı yeni süreçle ilgili olarak terör örgütü PKK'nin Suriye'deki çatı yapılanması Suriye Demokratik Güçleri'ni de (SDG) hareketlendirdi.

SDG'nin yöneticisi Mazlum Abdi, sürece ilişkin Mezopotamya Ajansı'na röportaj verdi. Ankara'yla Suriye'ye dair "açık kanallar" üzerinden ilişkilerinin olduğunu belirten Mazlum Abdi, "Bu görüşmelerin güçlenmesini istiyoruz. Resmi bir tarzda olmasını ve bazı konularda anlaşmayı istiyoruz" dedi.

Bu sürecin kendilerini etkilediğine ve en çok Kuzey ve Suriye'yi ilgilendirdiğine dikkat çeken Mazlum Abdi, "Eğer bu süreç sonuçlanırsa bizdeki ateşkes de kalıcı olacak. Eğer biz bugün Türkiye ile ilişkilerden bahsediyorsak bu süreç sayesindedir. Bu sürecin başarıya ulaşması için bize düşen, QSD’ye düşenleri yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı

"İMRALI'YA GİTMEYE İHTİYAÇ DUYUYORUZ"

Bu süreç kapsamında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la mektup yoluyla iletişim kurarak Öcalan'ın görüşlerinin alındığını söyleyen Abdi, "Görüşmelerin daha iyi bir şekilde yapılmasının hem barış sürecine hem de Kuzey ve Doğu Suriye’nin sorunlarının çözümüne olumlu katkıları olacaktır" diye konuştu. 

İmralı'ya giden heyet aracılığıyla Öcalan'ın kendilerinin de İmralı'ya gelmelerini istediğini öğrendiklerini ifade eden Abdi, "Biz de buna ihtiyaç duyuyoruz. Bu, hem sürece hem de Kuzey ve Doğu Suriye’deki sorunlarının çözümüne olumlu katkı sunacaktır" dedi. 

