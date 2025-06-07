Son Dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şüpheli paniği!

15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'ne çıkan ve silahlı olduğu iddia edilen bir kişi hareketli anlara neden oldu.

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte trafikte yoğunluk yaşanıyor.





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