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Son Dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şüpheli paniği!

Son Dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şüpheli paniği!

7.06.2025 12:55:00
Güncellenme:
İHA
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Son Dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şüpheli paniği!

Son dakika gelişmesi... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde silahlı şüpheli nedeniyle Ankara yönünde trafik durdu.

15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'ne çıkan ve silahlı olduğu iddia edilen bir kişi hareketli anlara neden oldu.

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte trafikte yoğunluk yaşanıyor.


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