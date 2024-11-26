Son dakika... 18 ilde 'GÜRZ-26' Operasyonu: 54 şüpheli gözaltına alındı!
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde IŞİD Terör Örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen “GÜRZ-26” operasyonlarında 54 şüphelinin yakalandığını, 20'sinin tutuklandığını, 11'i hakkında da adli kontrol kararı verildiğini duyurdu. Yerlikaya, diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiğini aktardı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Gürz-26” operasyonlarında 54 şüphelinin yakalandığını belirtti.
Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından şu bilgileri verdi:
"Afyonkarahisar, Aydın, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kırşehir, Kilis, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik 'GÜRZ-26' operasyonları düzenlendi.
Yakalanan şüphelilerin; terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.
Yaz kış, gece gündüz demeden, güvenlik güçlerimizle terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
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