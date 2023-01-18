Son dakika... 2023 seçimleri ne zaman? Seçime kaç gün kaldı?
Son dakika... 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için tarih netleşti. Türkiye derin bir ekonomik krizin pençesinde erken seçime gidecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün TBMM'deki grup toplantısında, Adnan Menderes'li Demokrat Parti'nin 1950'de kazandığı seçime atıfla gelişmeyi duyurdu. Buna göre; seçimin 14 Mayıs'ta yapılması hemen hemen netleşmiş oldu. Türkiye 116 gün sonra sandığa gidecek.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında seçim tarihiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Açıklamasında, Adnan Menderes'in 14 Mayıs 1950'de "Yeter söz milletin" diyerek sandıktan zaferle çıktığını hatırlatan Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, 6'lı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına 'Yeter' diyecektir" diye konuştu.
AKP'nin seçim takvimini deşifre eden Cumhuriyet, 14 Mayıs tarihinin netleştiğini yazmıştı. Meclis’ten “seçim kararı” çıkmazsa Erdoğan, 8 Mart’ta TBMM’yi feshedecek.
Buna göre; 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Türkiye 116 gün sonra sandığa gidecek.
İkinci tura kalması halinde seçim 28 Mayıs 2023'te yapılacak.
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