Son dakika... 2023 seçimleri ne zaman? Seçime kaç gün kaldı?

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 13:17

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 13:17

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında seçim tarihiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Adnan Menderes'in 14 Mayıs 1950'de "Yeter söz milletin" diyerek sandıktan zaferle çıktığını hatırlatan Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, 6'lı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına 'Yeter' diyecektir" diye konuştu.

AKP'nin seçim takvimini deşifre eden Cumhuriyet, 14 Mayıs tarihinin netleştiğini yazmıştı. Meclis’ten “seçim kararı” çıkmazsa Erdoğan, 8 Mart’ta TBMM’yi feshedecek.

Buna göre; 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Türkiye 116 gün sonra sandığa gidecek.

İkinci tura kalması halinde seçim 28 Mayıs 2023'te yapılacak.