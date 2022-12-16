Son Dakika: 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi
Son dakika gelişmesi... TBMM Genel Kurulu'nda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi
TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri 12 günün ardından sona erdi. Görüşmelerin ardından 2023 Merkezi Yönetim bütçesi kabul edildi.
Merkezi Yönetim bütçesine göre; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 4 triyon 423 milyar 341 milyon 574 bin Türk Lirası, özel bütçeli idarelere 365 milyar 390 milyon 724 bin Türk Lirası, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 19 milyar 535 milyon 347 bin Türk Lirası ödenek ayrıldı. Gelirler ise, 3 trilyon 762 milyar 439 milyon 808 bin Türk Lirası, özel bütçeli idarelerin gelirleri 37 milyar 133 milyon 891 bin Türk Lirası öz gelir, 329 milyar 737 milyon 621 bin Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 366 milyar 871 milyon 512 bin Türk Lirası, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 19 milyar 102 milyon 343 bin Türk Lirası öz gelir, 433 milyon 4 bin Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 19 milyar 535 milyon 347 bin Türk Lirası olarak tahmin edildi.
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