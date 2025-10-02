Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.10.2025 14:09:00
Son Dakika... 248 gün sonra tahliye edilmişti: Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı!

Son dakika gelişmesi... 248 gün sonra 'ev hapsi' kararıyla tahliye edilen menajer Ayşe Barım, evinde bayıldı. Barım, hastaneye kaldırıldı.

Dizi-film sektöründe tekelleşme iddialarıyla gözaltına alınan ancak 12 yıl önceki Gezi Parkı Direnişi'nin 'planlayıcılarından' olduğu iddia edilerek 28 Ocak’ta tutuklanan ve 248 gündür Silivri’deki cezaevinde bulunan menajer Ayşe Barım, dün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

DÜN TAHLİYE OLDU

Barım'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sözcü'nün haberine göre Barım, evinde bayılarak hastaneye kaldırıldı.

TAHLİYESİNE İTİRAZ 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah mahkemenin Barım hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etmişti. 

