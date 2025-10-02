Son Dakika... 248 gün sonra tahliye edilmişti: Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı!

Dizi-film sektöründe tekelleşme iddialarıyla gözaltına alınan ancak 12 yıl önceki Gezi Parkı Direnişi'nin 'planlayıcılarından' olduğu iddia edilerek 28 Ocak’ta tutuklanan ve 248 gündür Silivri’deki cezaevinde bulunan menajer Ayşe Barım, dün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

DÜN TAHLİYE OLDU

Barım'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sözcü'nün haberine göre Barım, evinde bayılarak hastaneye kaldırıldı.

TAHLİYESİNE İTİRAZ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah mahkemenin Barım hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etmişti.