Son Dakika: 3600 ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu
Son dakika gelişmesi... 3600 ek gösterge ile "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.
Kanun teklifiyle kamu personeline 3600 ek gösterge geliyor. Emekli aylığı 2 bin 500 liradan 3 bin liraya çıkartılıyor. Kabahatler Kanunu’nda değişiklik öngörülüyor.
Elektronik ticarette bilgi ve bildirimlerini elektronik ortamda muhafaza ve ibraz etmeyenlerin cezaları arttırılıyor. Bazı özel usulsüzlük cezaları arttırılıyor.
Kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak 50 milyar TL'den 100 milyar TL'ye çıkartılıyor.
Karayollarında geçiş ücretlerine yönelik düzenleme yapılıyor. Öğrencilere af geliyor.
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