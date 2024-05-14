Son Dakika... 37. turun sonunda: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu!

Son dakika haberi... Yargıtay Başkanlığına 37. tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 11:31
Son Dakika... 37. turun sonunda: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu!
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimleri 37. tur oylamasıyla tamamlandı.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri bugün sandık başına gitti.

Seçimin ilk 36 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 37. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 193 oyla Yargıtay Başkanı seçildi. Mehmet Akarca ise 103 oy aldı.

'CEMAAT' İDDİASI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Muhsin Şentürk’ün adaylıktan çekilmesini istediği ve mevcut başkan Mehmet Akarca’yı işaret ettiği konuşuluyordu. Akarca'nın yargıda etkin bir grup olduğu bilinen, İskenderpaşa cemaati bağlantılı HAKYOL grubuna yakın olduğu biliniyordu. Başkanlığa yeni seçilen Ömer Kerkez'in ise Menzil cemaatine yakın olduğu öne sürülüyor. 

ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ

Yargıtay Başkanlığı için aday olan Muhsin Şentürk, birinci başkanlık adaylığından çekildiğini açıklamıştı.

Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına adaylığını açıklamıştı.


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