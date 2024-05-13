Son Dakika: Yargıtay'da düğüm yine çözülemedi!

Yayınlanma: 13.05.2024 - 11:31

Güncelleme: 13.05.2024 - 11:52

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle, 25 Mart’tan bu yana Yargıtay Büyük Genel Kurulunca başkanlık seçimi yapılıyor.

Dört yıl boyunca görev yapacak yeni başkanı belirlemek için yapılan seçimlerde, Yargıtay Başkanı Akarca, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk yarıştı ama şu ana kadar hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamamıştı.

Yargıtay Başkanlığı için aday olan Muhsin Şentürk, birinci başkanlık adaylığından çekildiğini açıklamış ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına aday olduğunu duyurmuştu.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 13.05.2024 tarihinde yapılan Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin 36. tur oylaması sonucunda adaylar yasanın aradığı seçilmeye yeterli oyu alamadı.

Yargıtay Birinci Başkanlık seçimi 37. turu yarın (14 Mayıs) devam edecek.