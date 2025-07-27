Son Dakika… 6 ilde korkunç tablo! Bakan Kurum orman yangınlarının bilançosunu açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarına ilişkin korkunç tabloyu açıkladı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"İlk etapta Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğunu belirledik. Karabük’te 59, Sakarya’da 12, Bilecik’te 16, Uşak’ta 9, Antalya’da 3 olmak üzere 68’i konut, toplam bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirledik. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Çalışmalarımız tamamlandığında vakit kaybetmeden yaraları saracağız."
Hasar tespit ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.— Murat KURUM (@murat_kurum) July 27, 2025
Bursa’mızda da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarımıza başladık.
📌 İlk etapta Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun…