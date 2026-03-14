Son Dakika... 6 Şubat depremlerinde 35 kişi hayatını kaybetmişti: Ezgi Apartmanı davasının firari sanığı yakalandı

14.03.2026 16:21:00
Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'na ilişkin açılan davada 876 yıl hapis istemiyle yargılanan ve firari durumda olan Ertan Danacı'nın yakalandığı açıklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'na ilişkin açılan davada firari durumda olan Ertan Danacı'nın yakalandığını duyurdu. Danacı'nın dün Muğla'da yakalandığı aktarıldı.

"ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI"

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"6 Şubat 2023 tarihinde ilimiz merkezli meydana gelen depremde Ezgi Apartmanında 35 kişinin hayatını kaybettiği, Ezgi Apartmanının altında bulunan Kervan Pastanesi'nin iç mimarı olan Ertan Danacı’nın 700 Yıl 4 aydan 876 Yıl 6 aya kadar hapis istemi ile yargılandığı davada 8 aydır firari durumda olduğu, şahsın Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen uzun ve titiz çalışmalar neticesinde Muğla ili Ortaca ilçesinde saklandığı adreste tespit edilmiştir.

İl Emniyet Müdürlüğümüzce oluşturulan iki özel ekibin titiz çalışmaları sonucunda şahıs saklandığı Muğla ili Ortaca ilçesinde 13/03/2026 günü saat 17.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştır. Şüpheli şahıs ilimize getirilerek 14/03/2026 günü adli mercilere sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Danacı, davanın 23 Haziran 2025’teki duruşmasında tahliye edilmişti. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Danacı hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve her Çarşamba günü karakolda imza atma şartı getirmişti.

7 Temmuz’da ise Danacı hakkında yeniden tutuklama kararı verilmiş ve yakalama kararı çıkarılmıştı.

Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı davası... Tutuklu pastane yetkililerinin avukatı Ersan Şen: ‘Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerini itham edemezsiniz’ Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında tutuklu sanıklardan Kervan Pastanesi yetkililerinin avukatı Ersan Şen, "Müdahil taraf, 'Bizde cezasızlık kültürü var' diyor. Mahkemeleri beğenir ya da beğenmezsiniz, kararı kabul edersiniz ya da etmezsiniz ama Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerini itham edemezsiniz” dedi.
Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme: Mahkemeden bilirkişi hakkında suç duyurusu! Kahramanmaraş'ta zemin kattaki pastanede kolon kesildiği tespit edilen Ezgi Apartmanı davasında, mahkeme heyeti, yetersiz gerekçeyle çekilme talebinde bulunarak davanın uzamasına neden olmaktan bilirkişi heyeti hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.
Ailelerden Ezgi Apartmanı davasında kamu görevlileri için 'olası kast' talebi: Kartalkaya kararı emsal gösterildi 6 Şubat depremlerinde Ezgi Apartmanı'nda oğlu, gelini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli yangını davasında verilen "olası kast" kararlarının deprem davalarına da emsal olması gerektiğini vurguladı. Apartmanın giriş katında yapılan tadilatların belediye tarafından görmezden gelindiğini savunan Göksu, "Depremin üzerinden 3 yıl geçti; bu şikayetleri dikkate almayan personeller görevlerine devam ediyor, duruşmalara katılma zorunlulukları bile yok. Bizler, bu belediye personellerinin de tıpkı Bolu otel yangınında olduğu gibi 'olası kast'la yargılanmasını istiyoruz" dedi.