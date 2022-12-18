Son dakika: 6 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada babaanne tutuklandı
Son dakika haberi... Eskişehir'de, 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in şüpheli görülen ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada yakalanan babaanne Cihangül Kurumlu, tutuklandı.
Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde oturan Sibel ve Gökhan Tiftik çifti, bir süre önce tutuklandı. Çocukları Elif Nur, Yiğit (9) ve Metin (12) ise halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ve babaannesi Cihangir Kurumlu'nun yaşadığı eve bırakıldı. Elif Nur, 14 Aralık'ta evde rahatsızlandı. Solunum yetmezliği ve kusma şikayetiyle ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Nur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli görülen Elif Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Çocukların yaşadığı evin sahibi olan hala Deniz Tiftik ile amca Sezer Tiftik, polis tarafından gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
BABAANNE TUTUKLANDI
Aynı evde kalan ve ölen Elif Nur Tiftik’in yanı sıra Sibel ve Gökhan Tiftik çiftinin diğer çocukları 9 yaşındaki Yiğit, 12 yaşındaki Metin’e eziyet ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan babaanne Cihangül Kurumlu, Fevziçakmak Mahallesi’nde Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen ve çocukların birbirlerini darbettiğini öne sürdüğü belirtilen Kurumlu tutuklandı.
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