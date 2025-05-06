Son dakika... 7 ilde IŞİD operasyonu... Çok sayıda gözaltı kararı var!
Son dakika haberi... Ankara'da IŞİD terör örgütüne yönelik 2 ayrı soruşturma kapsamında 5'i Türk vatandaşı, 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında, Suriye ve Irak'ta IŞİD adına faaliyette bulundukları tespit edilen 5'i Türk vatandaşı 27 şüpheli belirlendi.
IŞİD terör örgütüne maddi kaynak sağlamak suretiyle 'Terörizmin finansmanı' suçunu işledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 7 ilde, eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyon, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülüyor.
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