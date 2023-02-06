Son Dakika: 7.6 büyüklüğündeki depremde Malatya Havalimanı'nda hasar meydana geldi

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 15:04

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 15:37

Malatya Havalimanı terminal binasında hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24`te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde Malatya Havalimanı terminal binasında küçük çaplı hasar meydana gelmiştir. Sivil hava trafiğine kapalı bulunan havalimanı, insani yardım ve arama kurtarma uçuşlarına açıktır" denildi.