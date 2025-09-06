Son Dakika… 900’ün üzerinde delege imzasıyla CHP Olağanüstü Kurultay kararı aldı…

CHP, İstanbul'da yaşanan gelişmelerin ardından kritik bir karar aldı. 900'ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine olağanüstü kurultay yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.

Genel Başkan Özgür Özel imzasıyla Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na 900'ün üzerinde delegenin imzasıyla yapılan başvuruya göre Kurultay 21 Eylül Pazar günü mevcut yönetim hakkında güven oylaması ve Genel Başkan ile PM seçimleri gündemiyle toplanacak.

BAŞVURU SONRASI AÇIKLAMA: "BU KARAR, İKTİDARIN TÜM MÜDAHALE GİRİŞİMLERİNE KARŞI CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN DİMDİK AYAKTA OLDUĞUNUN EN GÜÇLÜ KANITIDIR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Partimize yönelik kuşatmaya karşın delegelerimizin imzasıyla 21 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Bu olağanüstü kurultay, yalnızca partimizin geleceğini değil; aynı zamanda Türkiye’de çok sesliliğe, çoğulculuğa ve demokratik siyasete duyulan inancı da yeniden ortaya koyacaktır. Delegelerimizin iradesiyle alınan bu karar, iktidarın tüm müdahale girişimlerine karşı Cumhuriyet Halk Partisi’nin dimdik ayakta olduğunun en güçlü kanıtıdır."

NE OLMUŞTU?

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar vermişti. Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanmış, mevcutta yürüyen tüm kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedilmişti.

Mahkemenin kararı doğrultusunda İlçe Seçim Kurulu, 13 Eylül'de yapılması planlanan CHP Ataşehir İlçe Olağan Kongresi'nin durdurulduğunu duyurdu.

Ataşehir'in ardından; Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy ve Başakşehir İlçe Seçim Kurulları da CHP'nin ilçe kongresinin tedbir kararları gereği yapılmamasına karar verdi.

Peş peşe gelen kararların ardından harekete geçen CHP, YSK'ya başvurdu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin İstanbul ilçe seçim kurulları kararına yönelik itirazlarını kabul etti ve İlçe Seçim Kurullarının kongrelerin yapılamayacağına ilişkin kararlarını kaldırdı.

Ancak İstanbul İl yönetimine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce kayyım atanmasına ilişkin karara yönelik yapılan itiraz ise reddedildi.