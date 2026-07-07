Son Dakika... ABB konser davasında ara karar: Duruşma 16 Ekim’e ertelendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin açılan davada yeni duruşma görüldü. Eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada mahkeme, bilirkişi raporunun henüz dosyaya ulaşmadığını belirtti.

DAVA 16 EKİM’E ERTELENDİ

Mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek davayı 16 Ekim’e erteledi. Duruşmada sanıklar ve avukatları, adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti.

BAZI ADLİ KONTROL ŞARTLARI KALDIRILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme, bazı sanıklar hakkında daha önce verilen adli kontrol şartlarının kaldırılmasına, bazı sanıklar yönünden ise mevcut tedbirlerin devamına hükmetti.

Davada 2 Nisan’da görülen bir önceki duruşmada mahkeme, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar vermişti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK, Sayıştay ve bilirkişi raporları gerekçe gösterilerek ABB’de 32 konser hizmet alımında 154 milyon 453 bin 221 lira kamu zararı oluştuğu öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül’de aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi, “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.