Son Dakika... ABB'nin ardından: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma!

Yayınlanma: 14.11.2024 - 01:32

Güncelleme: 14.11.2024 - 01:38

Başsavcılık, İBB nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapıldığı iddialarının ardından harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Çeşitli haber siteleri ve sosyal paylaşım platformlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

ABB'YE İNCELEME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlerle ilgili inceleme başlatıldığı bildirilmişti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve "Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.