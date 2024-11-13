Son Dakika... Başsavcılıktan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne inceleme!

Yayınlanma: 13.11.2024 - 20:55

Güncelleme: 14.11.2024 - 01:34

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlattı.

Savcılık ayrıca gelen şikayet dilekçelerini de detaylı inceleme için İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesini kararlaştırdı.

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, savcılığın talebi üzerine ABB konserleri ile ilgili iddiaları müfettiş eliyle inceleyerek, rapor hazırlayacak. Savcılığın soruşturması ve rapor doğrultusunda şekillenecek.

Söz konusu incelemenin 4483 sayılı yasa uyarınca İçişleri Bakanlığı'na gönderildiği bildirildi.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için İçişleri Bakanlığı'nın müfettiş görevlendirdiği ancak bu durumun 'olağan' olduğu bildirildi.

YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

ABB Başkanı Mansur Yavaş konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yavaş'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir.

Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz."

11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir.



Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur.… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 13, 2024

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin düzenlediği konserlere yapılan harcamalarla ilgili ortaya iddialara ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.

Yavaş, söz konusu iddialar üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:

"Malum bir takım iddialar ortaya atıldı. Ortaya atılış biçimleri de çok ilginç. Doğru olmayan bilgileri sızdırdılar. Belki bizden bilgi alabilecekken Ankara Belediyesi 69 milyon ödedi diye servis etmeye başladılar. Bu haberi duyar duymaz, incelemeye başladık. Konser harcamasıyla ilgili kusurlu varsa davaya katılırız. Hata yapan hatasının sonucuna katlanacaktır.

İlan edildiği gibi, algı yapıldığı gibi sanatçılara ödenen para yok arkadaşlar. Sanatçıların kaşe bedeli adı altında ücretleri bellidir. Yani, ben bir sanatçının bedelini bilmiyorum diye kimse diyemez. Dolayısıyla tam bir algı operasyonunun içindeyiz. Bir konser için şu kadar para verdi diye maalesef bir algı operasyonuna maruz kalmış bulunuyoruz."