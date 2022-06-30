Son Dakika... ABD Başkanı Joe Biden: F-16 savaş uçaklarının modernizasyon konusunu çözmemiz gerekiyor

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarını satmaları gerektiğini, bunun için ABD Kongresinden onay alabileceklerini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2022 Perşembe, 16:23
Son Dakika... ABD Başkanı Joe Biden: F-16 savaş uçaklarının modernizasyon konusunu çözmemiz gerekiyor
Abone Ol google-news

ABD Başkanı Joe Biden, İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi'nin bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'ye F-16 uçaklarının satışıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söz verip vermediği sorulan Biden, şunları kaydetti:

"- (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Kendisine söylediğim aralık ayında söylediğimle aynı. (Türkiye'ye) F-16 uçaklarını satmalıyız ve aynı zamanda uçakları modernize etmeliyiz.

- Bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil. Aralıktan beri tutumumu değiştirmediğimi kendilerine ifade ettim.

- Bir karşılık da olmadığını ve sadece satmamız gerektiğini söyledim. Bunu yapabilmek için ihtiyacım olan şey Kongre onayı. Bu onayı alacağımızı düşünüyorum."


Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler