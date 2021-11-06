Son dakika... ABD'de müzik festivalinde izdiham: 8 ölü

06 Kasım 2021 Cumartesi, 10:16

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen Astroworld müzik festivalinde yaşanan izdiham sonucu 8 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Reuters'ın haberine göre, yaşanan olayda kaç kişinin yaralandığı ve yaralanmaların nasıl meydana geldiği henüz belli değil. BBC ise kalp krizi geçiren 11 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Acil durum yetkilileri olayın, kalabalığın sahne önünde ünlü rapçi Travis Scott'ı dinlemek için sıkışmaya başlamasından kaynaklandığını belirtti.

