Son dakika... ABD'de müzik festivalinde izdiham: 8 ölü
ABD'de düzenlenen Astroworld müzik festivalinde yaşanan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen Astroworld müzik festivalinde yaşanan izdiham sonucu 8 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.
Reuters'ın haberine göre, yaşanan olayda kaç kişinin yaralandığı ve yaralanmaların nasıl meydana geldiği henüz belli değil. BBC ise kalp krizi geçiren 11 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Acil durum yetkilileri olayın, kalabalığın sahne önünde ünlü rapçi Travis Scott'ı dinlemek için sıkışmaya başlamasından kaynaklandığını belirtti.
Video Haberler
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'a 'sarı' kodlu uyarı: Bu akşam başlayacak
- Bakana pankartlı tepki
- Bingöl’de ‘küfür’ gerilimi
- Politico sızdırdı: 'Türkiye' iddiası
- Erdoğan hakkında çarpıcı sözler
- Erdoğan'ın 'Adalar' kararı ile İBB'nin yetkisi alındı
- Biyolojik silah olarak kullanacaklar
- Haluk Levent, acı haberi canlı yayında öğrendi
- Akşener'in ziyareti öncesi 'MHP' gerginliği
- ''Bunun olma ihtimali yok''