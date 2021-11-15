Son dakika: Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü

15 Kasım 2021 Pazartesi, 08:38

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, Erbil'de tedavi gördüğü hastanede öldü.

Rudaw'ın edindiği bilgilere göre, Osman Öcalan'ın uzun süredir Erbil'de bir hastanede koronavirüs tedavisi gördüğü iddia ediliyordu. Osman Öcalan'ın saat 04.30'da öldüğü bildirildi.

FELÇ GEÇİRDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Osman Öcalan'ın, temmuz ayında felç geçirdiği iddia edilmişti. Osman Öcalan’ın oğlu Velat Osman yaptığı açıklamada, babasının sağlık durumunun bir süredir kötü olduğunu belirterek geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini tümden kaybettiğini söylemişti.

'TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ'

DHA'ya konuşan Osman Öcalan'ın Şanlıurfa'da yaşayan kardeşi Mehmet Öcalan, kardeşinin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini beklediklerini söyledi.

Öcalan, '' Avukatlarımız aracılığıyla ağabeyime durum iletilecek ve ondan gelecek habere göre yol haritası çizeceğiz" dedi.

OSMAN ÖCALAN KİMDİR?

1958 Şanlıurfa doğumlu olan Osman Öcalan, 1978 yılında Libya'da eğitim gördükten sonra terör örgütü PKK'ye katıldı. 1986'da PKK'nın merkez komitesine, 1990'larda ise PKK'nin üst düzey komitesine katılarak PKK'nin fiilen kumandan muavini oldu. Ancak 1992'de iki ana Iraklı Kürt partisiyle (KDP ve KYB) ateşkes anlaşması imzaladıktan sonra PKK tarafından hapsedildi.

1994 yılında bir PKK'li terörist ile evlenmek için terör örgütünden ayrıldı. Daha sonra tekrar terör örgütü saflarına katılan Öcalan, 2004 yılında tekrar ayrıldı.

Son olarak Öcalan'ın TRT Kurdî'de 2019 İstanbul ara yerel seçimini değerlendirmesi tartışma konusu olmuştu.