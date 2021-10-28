Son dakika... Acı haber: 1 asker şehit

28 Ekim 2021 Perşembe, 20:07

Kuzey Irak'ta mayına basması sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın (29), şehadet haberi Samsun'un Havza ilçesindeki ailesine ulaştı.

Havza ilçesi Bekdiğin Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde ikamet ettiği, evli olduğu öğrenildi.

NAAŞININ AMASYA MERZİFON HAVAALANI'NA GETİRİLECEK



Şehidin anne ve babası Şehri ve Recep Çalışkan ile eşi Dilek Çalışkan acı haberi aldığında gözyaşlarına boğuldu. Askeri ve mülki erkan şehidin İlyasköy'deki evine gelerek aileye taziyelerini iletti.

Şehidin eşi Dilek Çalışkan'ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehidin bu akşam Hakkari'de düzenlenecek tören sonrası naaşının yarın Amasya Merzifon Havaalanı'na getirileceği, akabinde cenazesinin Havza ilçesinde defnedileceği öğrenildi