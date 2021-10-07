Son dakika... Acı haber: 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, bir askerin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin roketatarlı saldırısında bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- IKEA'dan 'Türkiye' kararı
- Atık kağıt işçilerinden 'Emine Erdoğan' iddiası
- Arsızlar İstanbulluların malına çökmüşler
- Valilik açıkladı: PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
- Memur ve emekliye iyi haber
- SP'li başkan yaşamına son verdi
- Alaattin Çakıcı'dan iktidara 'CHP' mektubu
- Dünya yarışta... Türkiye Covid-19 ilacını alacak mı?
- Cumhur İttifakı eriyor
- Kahraman'a kötü haber