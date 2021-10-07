Son dakika... Acı haber: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, bir askerin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2021 Perşembe, 13:23
Son dakika... Acı haber: 1 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin roketatarlı saldırısında bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

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