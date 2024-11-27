Son Dakika... Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine açıklama
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine ilişkin açıklamada bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin ''Değerlendiriyoruz, terör suçlusu olduğu için Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi'' ifadelerini kullandı.
ÖZEL'İN AHMET ÖZER İLE GÖRÜŞME TALEBİNE AÇIKLAMA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile görüşme talep ettiği ve Adalet Bakanlığı'ndan cevap gelmediğini açıklaması Bakan Tunç'a soruldu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tunç şunları söyledi:
''Soruşturma başladığı günden itibaren sürekli yargıya yönelik Bakanlığımıza yönelik hakaret içeren cümleler kullanıyor. Herşeyin bir yolu yordamı var bu ülke hukuk devleti, hukuk çerçevesinde görüşme isteyebilirsiniz.''
Etiketler: #DEM #Dem Parti
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