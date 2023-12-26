Son dakika... Adalet Bakanı Tunç'tan HÜDA PAR'a 'özerklik' yanıtı

Yayınlanma: 26.12.2023 - 11:50

Güncelleme: 26.12.2023 - 12:28

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu toplantısı sonrası soruları yanıtladı. Tunç, burada HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun 'özerklik' açıklamasına yanıt verdi.

"SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Tunç, "Değiştirilemez maddelerin tartışılması söz konusu olamaz. Böyle bir şey söz konusu değildir" dedi.

NE OLMUŞTU? Yapıcıoğlu, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada “Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz” demişti.

'DOKUNULMAZLIK' AÇIKLAMASI

TBMM'deki dokunulmazlık dosyalarına ilişkin konuşan Tunç, "Terörle mücadelemiz devam edecek. Terörün maşasını tutanlarla da mücadelemiz devam edecek. Terörün konuşulduğu yerde insan hakları konuşulamıyor. TBMM'deki vekillerimizin devletin, milletin yanında olması gerekir. Milletin beklentilerine uygun sözler söylemek gerekir. Terörü destekleyen sözler söylerseniz bu konu yargıya intikal eder. Yaklaşık 800 dokunulmazlık dosyası var büyük bölümü terörle ilgili. Karma komisyonlarla ilgili kararları komisyonlar verecek. DEM Parti'nin Diyarbakır'daki olayıyla ilgili 52 şahıs gözaltına alındı. Orada suç teşkil eden hususlar söz konusu" dedi.

AYM'NİN CAN ATALAY KARARI

AYM'nin Can Atalay kararına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Tunç, "AYM'nin kararlarıyla ilgili bazı tartışmalar oluştu. Anayasa maddeleri değişmediği sürece bu hükümlerin uygulanması lazım. Anayasa Mahkemesi de Yargıtay da Anayasa'ya bağlı olacak. AYM'nin de Yargıtay'ın da uygulamak zorunda olduğu bir anayasa var" ifadelerini kullandı.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NIN OĞLU İFADE VERECEK

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazaya ilişkin de konuşan Tunç, "Adli Tıp'tan rapor geldi. Araç sürücüsünün asli kusurlu, kuryenin tali kusurlu olduğu raporu geldi. Bu netice çerçevesinde dava açılarak soruşturma devam edecek. Yargımız, vatandaşımızın hakkını ve hukukunu koruyacaktır. Bilirkişi raporu çerçevesinde iddianame hazırlanacak. İlgili kişi de yurt dışından gelerek ifadesini verecektir" dedi.