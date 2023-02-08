Son Dakika: Adalet Bakanlığı'ndan deprem hamlesi: 15 gün uzatıldı

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bozdağ, "Deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup da deprem bölgesinde yakınları olan avukatların ve müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için adlî süreçlerdeki bilumum süreleri depremin olduğu günden itibaren 15 gün uzatacağız" dedi.

DHA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 07:32
Son Dakika: Adalet Bakanlığı'ndan deprem hamlesi: 15 gün uzatıldı
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatların ve müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için adlî süreçlerdeki bilumum süreleri depremin olduğu günden itibaren 15 gün uzatıldığını duyurdu.

Bozdağ paylaştığı mesajda, "Deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup da deprem bölgesinde yakınları olan avukatların ve müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için adlî süreçlerdeki bilumum süreleri depremin olduğu günden itibaren 15 gün uzatacağız" ifadelerini kullandı.


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ deprem deprem bölgesi

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