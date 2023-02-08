Son Dakika: Adalet Bakanlığı'ndan deprem hamlesi: 15 gün uzatıldı
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bozdağ, "Deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup da deprem bölgesinde yakınları olan avukatların ve müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için adlî süreçlerdeki bilumum süreleri depremin olduğu günden itibaren 15 gün uzatacağız" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatların ve müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için adlî süreçlerdeki bilumum süreleri depremin olduğu günden itibaren 15 gün uzatıldığını duyurdu.
Bozdağ paylaştığı mesajda, "Deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup da deprem bölgesinde yakınları olan avukatların ve müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için adlî süreçlerdeki bilumum süreleri depremin olduğu günden itibaren 15 gün uzatacağız" ifadelerini kullandı.
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