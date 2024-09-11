Son Dakika... Adalet Bakanlığı'ndan Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin açıklama
Son dakika gelişmesi... Adalet Bakanlığı, Narin Güran cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilere ilişkin açıklama yaptı.
Adalet Bakanlığı, Narin Güran (8) cinayetine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiğini, yarın adliyeye sevklerinin beklendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemleri devam etmektedir. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi beklenmektedir" denildi.
İTİRAFÇI "AMCA YAPTI" DEDİ
Narin'in cesedini amca Salim Güran ile birlikte çuval içine koyup dereye bıraktığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Savcılıkta ifade değiştiren Bahtiyar, amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm" diyerek kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.
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