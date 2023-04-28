Son dakika... Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2023 - 17:40
Son dakika... Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 17.25'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.14 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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