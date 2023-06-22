Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika... AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu. Depremin başta Adıyaman olmak üzere çevre illerde de hissedildiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 17.27 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı ve Adıyaman başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 22, 2023
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Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-06-22
Saat:17:27:44 TSİ
Enlem:37.631 N
Boylam:37.341 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/ZMCew0SLiD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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