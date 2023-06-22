Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu. Depremin başta Adıyaman olmak üzere çevre illerde de hissedildiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2023 - 17:51
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 17.27 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı ve Adıyaman başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği kaydedildi.


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