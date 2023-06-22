Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 22.06.2023 - 17:51

Güncelleme: 22.06.2023 - 18:10

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 17.27 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı ve Adıyaman başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği kaydedildi.