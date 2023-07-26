Son dakika... Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi Adana Kozan'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 13.55'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 26, 2023
CAMDERE-KOZAN (ADANA) https://t.co/R4viZFkMRR
26.07.2023, 13:55:17 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
AFAD 3.7 OLARAK DUYURDU!
AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 10.42 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 26, 2023
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Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Kozan (Adana)
Tarih:2023-07-26
Saat:13:55:17 TSİ
Enlem:37.609 N
Boylam:35.872 E
Derinlik:10.42 km
Detay:https://t.co/UeBfXr8GcE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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