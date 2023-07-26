Son dakika... Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi Adana Kozan'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2023 - 14:20
Son dakika... Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 13.55'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.

AFAD 3.7 OLARAK DUYURDU!

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 10.42 kilometre olarak açıkladı.


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