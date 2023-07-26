Son dakika... Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 26.07.2023 - 14:20

Güncelleme: 26.07.2023 - 14:55

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 13.55'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.

AFAD 3.7 OLARAK DUYURDU!

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 10.42 kilometre olarak açıkladı.