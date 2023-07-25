Son Dakika: AFAD duyurdu: Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 25.07.2023 - 08:52

Güncelleme: 25.07.2023 - 09:26

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgiye göre, Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 08.44'te meydana gelen depremin derinliği ise 11.27 km olarak kaydedildi.

Deprem, çevre illerden de hissedildi.

"UZUN SÜRSE HASARLI BİNALAR ÇÖKERDİ"

CHP Kozan İlçe Başkanı Bünyami Sedefoğlu, depremle ilgili yaptığı ilk açıklamada, şunları kaydetti:

"Olumsuz şu ana kadar yansımadı. Uzun sürse hasarlı binalar çökerdi."

METRUK BİR BİNADA HASAR!

İlçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binada hasar meydana geldiği aktarıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan'da birkaç ahırın zarar gördüğü bilgisi aldıklarını söyledi.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, depreme ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44’te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir."