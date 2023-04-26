Son Dakika: Adana'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD, Adana'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 07.48'de meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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