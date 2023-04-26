Son Dakika: Adana'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 26.04.2023 - 08:04

Güncelleme: 26.04.2023 - 08:09

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 07.48'de meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.