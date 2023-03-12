Son Dakika: Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 15.31'te merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 7.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 12, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-03-12
Saat:15:31:21 TSİ
Enlem:37.928 N
Boylam:36.254 E
Derinlik:7.7 km
Detay:https://t.co/xWD0If3hR4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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