Son Dakika: Adana'da peş peşe deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde art arda deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Saat 11.33'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 12, 2023
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Büyüklük:4.5 (Ml)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-05-12
Saat:11:33:21 TSİ
Enlem:37.874 N
Boylam:36.254 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/R1DD9nCDdX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Saat 11.36'da meyda gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7.02 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 12, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-05-12
Saat:11:36:24 TSİ
Enlem:37.839 N
Boylam:36.222 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/ZlxPuqAYIs@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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