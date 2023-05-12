Son Dakika: Adana'da peş peşe deprem!

Yayınlanma: 12.05.2023 - 11:42

Güncelleme: 12.05.2023 - 11:58

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Saat 11.33'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.