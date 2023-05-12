Son Dakika: Adana'da peş peşe deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde art arda deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 11:42
Son Dakika: Adana'da peş peşe deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Saat 11.33'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

Saat 11.36'da meyda gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7.02 km olarak ölçüldü.

 


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