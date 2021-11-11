Son dakika: Adana'nın Karaisali ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Merkez üssü Adana'nın Karaisali ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2021 Perşembe, 10:39
Son dakika: Adana'nın Karaisali ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre, Adana'nın Karaisali ilçesinde saat 10.17'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.03 kilometre olarak duyuruldu.


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