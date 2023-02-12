Son Dakika: Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'ta korkutan depremler (12 Şubat 2023)

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 08:00

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 09:30

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki depremin yarattığı büyük yıkımın ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

AFAD'ın paylaştığı son bilgilere göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.15'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Saat 07.52'de gerçekleşen depremin derinliği 11.47 kilometre olarak ölçüldü.

Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07.29'da gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Saat 07.22'de de Malatya'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Hatay'da saat 05.27'de ise 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15.28 kilometre olarak ölçüldü.