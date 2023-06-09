Son Dakika: Erzincan ve Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem

Yayınlanma: 09.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 09.06.2023 - 07:18

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 06.22'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 9.79 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

ERZİNCAN'DA DEPREM Öte yandan Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde saat 04.49'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 16.52 km derinlikte olduğunu duyurdu.