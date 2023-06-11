Son Dakika: Adana ve Kuşadası Körfezi'nde peş peşe deprem!

Son dakika haberi... Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Dakikalar sonra Adana'da 4.0 büyüklüğünde bir depremle sallandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2023 - 07:58
Son Dakika: Adana ve Kuşadası Körfezi'nde peş peşe deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.42'de Kuşadası Körfezi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuşadası'nın yaklaşık 10 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İKİNCİ DEPREM

AFAD, dakikalar sonra Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

 Saat 07.47'de gerçekleşen depremin 4.85 km derinlikte olduğu bildirildi.


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