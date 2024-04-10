Son dakika... AFAD duyurdu: Adana'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.6 büyüklüğünde ve yerin 10.06 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 15:34
Son dakika... AFAD duyurdu: Adana'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 15.20 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 10.06 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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