Son dakika... AFAD duyurdu: Adana'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.6 büyüklüğünde ve yerin 10.06 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 15.20 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 10.06 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 10, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2024-04-10
Saat:15:20:49 TSİ
Enlem:37.85 N
Boylam:36.24861 E
Derinlik:10.06 km
Detay:https://t.co/CsqumqpMaX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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