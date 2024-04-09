Son dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 8.38 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 14.13 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 8.38 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 9, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2024-04-09
Saat:14:13:39 TSİ
Enlem:38.23306 N
Boylam:38.56694 E
Derinlik:8.38 km
Detay:https://t.co/A4qHM5Wxx5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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