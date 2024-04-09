Son dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 8.38 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.04.2024 - 14:28
Son dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 14.13 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 8.38 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


afad haberleri Battalgazi haberleri deprem haberleri kilometre haberleri Malatya haberleri

İlgili Haberler

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem
Deprem mi oldu? 9 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler?

Deprem mi oldu? 9 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler?
Deprem mi oldu? 8 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler?

Deprem mi oldu? 8 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kanlı sorguyu kayıt altına almışlardı... Cesedi yol kenarında bulundu!

Kanlı sorguyu kayıt altına almışlardı... Cesedi yol kenarında bulundu!
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir tatil dönüşü görüntülendi!

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir tatil dönüşü görüntülendi!
'İlk görüntüler geldi...' Tam güneş tutulması başladı!

'İlk görüntüler geldi...' Tam güneş tutulması başladı!
AİHM’den Osman Kavala kararı!

AİHM’den Osman Kavala kararı!
CHP lideri Özel, kurmaylarıyla Hatay’da oldubittiye itiraz etmek için YSK önüne gitti: ‘Ölülere oy attırılmış’

CHP lideri Özel, kurmaylarıyla Hatay’da oldubittiye itiraz etmek için YSK önüne gitti: ‘Ölülere oy attırılmış’
4 ay önce Burak Sergen’den boşanmıştı… Nihan Ünsal yeniden nişanlandı

4 ay önce Burak Sergen’den boşanmıştı… Nihan Ünsal yeniden nişanlandı
İsrail'e ihracat kısıtlamasını yorumladılar: 'Kanlı ve kirli ticaretlerini itiraf ettiler'

İsrail'e ihracat kısıtlamasını yorumladılar: 'Kanlı ve kirli ticaretlerini itiraf ettiler'
Hazar Ergüçlü’den ‘Kuzey Güney’ ve ‘Medcezir’ itirafı!

Hazar Ergüçlü’den ‘Kuzey Güney’ ve ‘Medcezir’ itirafı!