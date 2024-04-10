Elazığ depremi Bingöl'ü vurdu: Su kanalında kayma ve yarıklara neden oldu

Hemen fayın üzerinde oluşmuş bir heyelan burası. Aynı şekilde tam o yönde olmayan farklı faylar da var. Bunların yaşları, nitelikleri, diri olup olmadıkları yani deprem üretip üretmeyecekleri çok net olmasa da bunlar jeomorfolojide yani doğanın içerisinde takip edebildiğimiz faylar.