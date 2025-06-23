Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 15:37 sularında meydana gelen depremin derinliği 8.99 km olarak kaydedildi.
AFAD verilerine göre depremin merkez üssü:
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 15:37 sularında meydana gelen depremin derinliği 8.99 km olarak kaydedildi.
AFAD verilerine göre depremin merkez üssü: