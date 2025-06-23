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Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz açıklarında deprem

Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz açıklarında deprem

23.06.2025 15:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz açıklarında deprem

Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 15:37 sularında meydana gelen depremin derinliği 8.99 km olarak kaydedildi.

AFAD verilerine göre depremin merkez üssü:


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