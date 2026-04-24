Son dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

24.04.2026 12:15:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz'de, saat 11.58'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının, Muğla'nın Datça ilçesinin 316 kilometre açıklarında kaydedildiği aktarıldı.

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 11.58 sıralarında merkez üssü Akdeniz olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 15 kilometre derinliğinde yaşandığı ve Muğla'nın Datça ilçesinin 316 kilometre açıklarında kaydedildiği belirtildi.

Öte yandan deprem hareketliliğinin sürdüğü Akdeniz'de sabah saat 07.11 itibariyle büyüklüğü 3.5'in üzerinde yaklaşık 7 sarsıntı yaşandı.

