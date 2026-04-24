Son dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 11.58 sıralarında merkez üssü Akdeniz olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 15 kilometre derinliğinde yaşandığı ve Muğla'nın Datça ilçesinin 316 kilometre açıklarında kaydedildiği belirtildi.
Öte yandan deprem hareketliliğinin sürdüğü Akdeniz'de sabah saat 07.11 itibariyle büyüklüğü 3.5'in üzerinde yaklaşık 7 sarsıntı yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 24, 2026
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-04-24
Saat:11:58:09 TSİ
Enlem:33.97017 N
Boylam:26.37467 E
Derinlik:15 km
