Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 14:36
Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son bilgilere göre merkez üssü Hatay'ın Yayladağı ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.16'da meydana gelen depremin derinliği 14,8 kilometre olarak ölçüldü. 

AFAD ise Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını belirtti.


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