AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 19:56'da meydana gelen depremin derinliği 7.08 km olarak kaydedildi.
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