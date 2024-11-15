AFAD duyurdu: Malatya'da deprem

AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 20:04

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 19:56'da meydana gelen depremin derinliği 7.08 km olarak kaydedildi.

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Etiketler: #Malatya #deprem #afad

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