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Son Dakika... AFAD duyurdu: Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem!

5.06.2025 07:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... AFAD duyurdu: Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Antalya'nın Gazipaşa ilçesi yakınlarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydanı geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saat 07.32'de Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38.62 km uzaklıkta meydana gelen depremin 67.26 km derinlikte olduğu kaydedildi.

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