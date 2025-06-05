Son Dakika... AFAD duyurdu: Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saat 07.32'de Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38.62 km uzaklıkta meydana gelen depremin 67.26 km derinlikte olduğu kaydedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saat 07.32'de Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38.62 km uzaklıkta meydana gelen depremin 67.26 km derinlikte olduğu kaydedildi.