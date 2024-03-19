Son dakika... AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 3.8 büyüklüğünde ve yerin 7.02 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 07:59
Son dakika... AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 07.43 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.02 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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