Son dakika... AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 3.8 büyüklüğünde ve yerin 7.02 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 07.43 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.02 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 19, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Dursunbey (Balıkesir)
Tarih:2024-03-19
Saat:07:43:28 TSİ
Enlem:39.65389 N
Boylam:28.75056 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/vjjbSrN3qt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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