Murat Kurum'dan “21 yıldırı iktidardasınız. Neden hazırlamadınız İstanbul’u depreme” sorusuna yanıt: Kentsel dönüşümle ilgili mücadele ettik

Murat Kurum, “21 yıldırı iktidardasınız. Neden hazırlamadınız İstanbul’u depreme” sorusuna; “Şöyle. Biz. 2013 yılında Cumhurbaşkanımız, 6306 sayılı yasayı Gazi Meclisimiz’de kabul edildi, yürürlüğe girdi. O günden bugüne de 81 ilde kentsel dönüşümle ilgili mücadele ettik” yanıtını verdi. Kurum, imar affıyla ilgili soruya da “benden önce çıktı, o da imar affı değil imar barışı” diye karşılık verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 23:47
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AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında soruları yanıtladı. Kurum, Özdemir’in “21 yıldırı iktidardasınız. Neden hazırlamadınız İstanbul’u depreme” sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

"NET BİR ŞEKİLDE HİÇ HAZIR DEĞİL"

Özdemir ve Kurum’un arasında geçen diyalog şöyle oldu:

Özdemir: İstanbul depreme hazır değil mi?

Kurum: Değil. Çok net bir şekilde hiç hazır değil?

Özdemir: Siz 21 yıldır Türkiye’yi yöneten AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayısınız. 2005 yılında TOKİ’de uzman olarak çalışmaya başlıyorsunuz. 2006-2008 yıllarından TOK İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube müdürü olmuşsunuz. İşin içindesiniz, İstanbul’dasınız. 2008-2018 yıllardı arasında TOKİ’nin iştiraki Emlak Konut’un Genel Müdürlüğü’nü yaptınız. Zaten 2018’den sonra 5 yıl bakanlık sürdü. Neden hazırlamadınız İstanbul’u depreme?

"KENTSEL DÖNÜŞÜMLE MÜCADELE ETTİK"

Kurum: Şöyle. Biz. 2013 yılında Cumhurbaşkanımız, 6306 sayılı yasayı Gazi Meclisimiz’de kabul edildi, yürürlüğe girdi. O günden bugüne de 81 ilde kentsel dönüşümle ilgili mücadele ettik.  

"İMAR AFFI DEĞİL BARIŞI"

Murat Kurum, Cüneyt Özdemir’in imar affıyla ilgili sorusuna ise ‘imar barışı’ yanıtını verdi. İmar affı diyalogu ise şöyle gelişti:

Özdemir: İmar affı zamanında yaptıklarınızdan pişman mısınız?

Kurum: Biz imar affıyla ilgili bir işlem yapmadık.

Özdemir: Sizin bakanlığınız zamanında çıkmadı mı?

Kurum: Yani benden önce çıktı, o da imar affı değil imar barışı. 


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